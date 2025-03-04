Илон Маск сравнил мем-коины с казино: предупреждения инвесторам и спад активности Pump.fun

Илон Маск сравнил мем-коины с казино, подчеркнув их спекулятивный характер и высокий риск. В подкасте «The Joe Rogan Experience» он предупредил, что инвестировать в такие активы — неразумно, так как вероятность прибыли сравнима с выигрышем в азартных играх.