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Фоден — первый игрок «Манчестер Сити» за 20 лет, удаленный в дерби с «Манчестер Юнайтед»

Фоден — первый игрок «Манчестер Сити» за 20 лет, удаленный в дерби с «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье, 13 сентября, полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден получил прямую красную карточку в матче 4-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

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