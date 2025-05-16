Какой срок запросил прокурор для экс-замглавы Барнаула Шеломенцева?

На процессе по делу Шеломенцева 16 мая стартовали судебные прения, также чиновнику продлили меру пресечения Прокурор в ходе судебных прений 16 мая запросил 11 лет строгого режима для бывшего заместителя мэра Барнаула Антона Шеломенцева, а также штраф в размере 25 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти сроком на пять лет.