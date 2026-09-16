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Царьград

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«Нам нужно брать пример»: внук Шарля де Голля оценил модель России

«Нам нужно брать пример»: внук Шарля де Голля оценил модель России

Внук де Голля на МФМ-2026 раскритиковал европейское школьное образование.Общественный деятель и внук легендарного французского президента Шарля де Голля Пьер де Голль поделился своим мнением о России во время выступления на Международном фестивале молодёжи (МФМ-2026) в Екатеринбурге.

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