«Нам нужно брать пример»: внук Шарля де Голля оценил модель России

Внук де Голля на МФМ-2026 раскритиковал европейское школьное образование.Общественный деятель и внук легендарного французского президента Шарля де Голля Пьер де Голль поделился своим мнением о России во время выступления на Международном фестивале молодёжи (МФМ-2026) в Екатеринбурге.