Маск: власти США просили SpaceX изучить возможность падения ракеты на акулу

Американские регуляторы просили SpaceX для выдачи разрешения на полет космического корабля Starship предоставить исследование о вероятности падения корабля на акулу в океане, заявил основатель компании Илон Маск.
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