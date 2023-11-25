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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Бородавко: «У Терентьевой самочувствие нормальное, но пока тренироваться не может. Пока непонятно, на каком старте ожидать ее»

Спортсменка восстанавливается после травмы плеча и пропускает первый этап Кубка России в Вершине Теи.

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