Происшествия

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Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах нештатной ситуации с российским самолетом

Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах нештатной ситуации с российским самолетом

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу П.

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