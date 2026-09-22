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Линекер о Рэтклиффе: «Глейзеры молодцы, нашли кого-то хуже себя и перевели все стрелки на него. В «МЮ» полный бардак: стадион разваливается, результаты нестабильны»

Гари Линекер выразил неприязнь к совладельцу « Манчестер Юнайтед » Джиму Рэтклиффу. «Я смотрю на «Манчестер Юнайтед» и вижу проблемы, которые идут сверху.

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