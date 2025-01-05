Учёные из «Сколково» нашли новый способ очистки пляжей Анапы от мазута

Ученые тестируют новый способ очистки береговой линии Анапы от мазута с помощью полипропиленовой сети, сообщил оперативный штаб Кубани со ссылкой на руководителя группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимира Каляева.
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