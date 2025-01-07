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  • Ингерман Ланская
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Украинская ГТС больше не имеет гарантий безопасности – можно «декоммунизировать» как электростанции 

Украинская ГТС больше не имеет гарантий безопасности – можно «декоммунизировать» как электростанции 

Транзит российского газа через Украину был гарантией неприкасаемости от ракетных ударов для украинкой ГТС и газовых хранилищ.

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