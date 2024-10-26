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12-й канал: Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране

12-й канал: Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране

Еврейское государство в ходе своей операции против Ирана атаковало десятки стратегических военных объектов на территории Исламской Республики, включая заводы по производству ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также базы запуска ракет.

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