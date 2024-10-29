Часть россиян захотели освободить от уплаты НДФЛ

Старших по дому захотели освободить от уплаты НДФЛ. О том, что часть россиян предложили освободить от одного налога, заявил замглавы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко в разговоре с агентством РИА Новости.
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