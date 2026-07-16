Обнаружены древнейшие образцы янтаря на Земле возрастом в 385 млн лет

Палеонтологи обнаружили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР пока самые древние на Земле образцы янтаря, которые сформировались из смолы древних деревьев в конце девонской эры, около 385 млн лет назад.
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