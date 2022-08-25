БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Телевизор упал — может, это и к лучшему

Телевизор упал — может, это и к лучшему

«Пиплометры», изучающие телеаудиторию, одаривают каналы печальной информацией Михаил Синельников-Оришак Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Исследовательский холдинг Ромир опубликовал результаты анализа медиапотребления граждан России с февраля 2022 года.

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