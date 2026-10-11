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Девушка

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Как пережить детскую истерику без чувства вины: взгляд изнутри

Как пережить детскую истерику без чувства вины: взгляд изнутри

Каждый родитель хотя бы раз оказывался в ситуации, когда мир вокруг будто замирает, а собственный ребёнок превращается в эпицентр эмоционального шторма.

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