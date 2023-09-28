В Астрахани снова арестованы чиновники

sp svetlana pustovalova Хорошо работают органы в Астраханской области. Не много коррупционеров там, а плохая работа соответствующих служб в других регионах

Анна Зареченская Астрахань всегда была коррумпированной. Только все видели и ничего никогда не делали. А люди выживали при такой коррумпированности.