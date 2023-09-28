«Никогда такого не было, и вот опять». Не успела остыть новость о задержании по подозрению в торговле наркотиками депутата астраханской городской думы Рудольфа Шабаняна, как вновь, уже очередные астраханские функционеры, отправляются в следственный изолятор.
В Астрахани снова арестованы чиновники
Комментарии
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sp
svetlana pustovalova
Хорошо работают органы в Астраханской области. Не много коррупционеров там, а плохая работа соответствующих служб в других регионах
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6 час.
Анна Зареченская
Астрахань всегда была коррумпированной. Только все видели и ничего никогда не делали. А люди выживали при такой коррумпированности.
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6 час.
Василий Целовальников
"Сто раз" писал, что пора проводить ЧИСТКИ Госаппарата, начиная с Аппарата Президента и Правительства РФ! А тем более, в регионах России!!!
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3 час.
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