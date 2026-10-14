Чечня, Краснодарский край и Ингушетия стали самыми некурящими регионами России. Это следует из данных Минздрава, которые приводит РИА Новости.
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