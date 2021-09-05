Время узнать правду!Политика"Разменный фантик": Юрий Пронько о том, кто и как "съел" пенсии Очевидно, что государство пытается переложить на плечи граждан ответственность за их будущие пенсии.Вернуться к статье246НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалентин ПоляковВо-первых, нельзя «съесть» то, чего нет! Во-вторых, от перемены мест слагаемых, сумма не меняется, и независимо от того, вычитаются пенсионные платежи из или начисляются сверх зарплат будущих пенсионеров, их участь одинакова: их съедает инфляция. Поэтому вся денежная политика государства в лице ЦБР и направлена на обуздание инфляции, на сдерживание её в приемлемых границах. Однако оппоненты твердят, что не надо бояться инфляции, нужно развивать производство. Вот только производить некому, поэтому приходится «ввозить» иностранную рабочую силу, т.н. «мигрантов». А они хоть и работают за рубли, но из России-РФ вывозят иностранную валюту, в основном – доллары США. Кроме того, миллионы россиян уже не мыслят жизни без отдыха на заморских курортах. В-третьих, независимо от пенсионной системы, накапливаются не пенсионные деньги, а пенсионные обязательства, и они могут быть государственными, частными или государственно-частными. Последняя схема и внедряется в РФ...Владимир ДомнинЦБ только индикатор инфляции, да и то косвенный. Основная причина инфляции - деструктивная политика правящей партии и государства. В настоящее время осуществляется силовое управление, т.е. власть "сидит на штыках". Причем инфляция в настоящее время сдерживается "штыками" за счет обворовывания населения, и, как следствие, ограничения платежеспособного спроса.Валентин ПоляковОтвечаю. Если бы власть сидела на штыках, то инфляции не было, точнее – не было бы сообщений о ней, тех, кто распространяет «слухи» о ней, «лечили» бы этими штыками, втыканием их в мягкие ткани тела. А то каждый суслик – агроном, точнее – специалист по экономике и финансам в целом и по денежному обращению в частности...Владимир ДомнинА сдерживание цены на подсолнечное масло, борщевой набор и пр. произошло рыночными способами? Вы абсолютизируете и путаете абсолютизм и диктатуру. История показала, что ни одна диктатура не способна даже на короткое время контролировать все стороны жизни. Сама по себе инфляция не играет большой роли. Более того, она имеет одно бесспорное положительное влияние на общество.Валентин ПоляковОтвечаю. Есть три способа сдерживания цен: административный, рыночный и смешанный. Во всяком случае при сдерживании цен на подсолнечное масло, борщовой набор и прочее первый способ не применялся. Применялся третий способ. А то, что цены снизились, можно расценить и как успех, и как совпадение: как в детском стишке-сказке лягушонок сидел в лужице и квакал, и потому пошёл дождь, по его мнению: Это я всё квакал, квакал, оттого и дождь закапал...Владимир ДомнинГлавное, чтобы люди правильно оценивали роль и место масс и личности.Валентин ПоляковОтвечаю. Мы не в состоянии изменить объективную реальность, но в наших силах изменить отношение к ней, включив защиту своей психики. А иначе можно просто сойти с ума. Не знаю как кому, но мне хочется сохранять душевное здоровье хотя бы на существующем уровне...Владимир ДомнинТоже позиция.Евгений НатесовА пи чем тут частные пенсионные фонды и государственная пенсия? Аффтыр, пиндоскаяшлюшка, сешь заработанную печеньку.ИванДруг Кудрин и подруга его и фрс США Набибуллина, ворочают финансами России, как приказано США.NVS66 SergeiShulepovБуратин (бревно неотесанное) опять, снова клаву нажимаешь.Евгений НатесовNVS66 SergeiShulepov трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений НатесовИван трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковПолудурок , ты еще не опился и не сдох а жаль .Юрий DedДа все как один знатоки как и чего надо а чего не надо делать . Правда знатоки диванные потому им и не доходит что они то бараны а овчар у них Пронько .Николай ЗайчиковА у тебя баран кто в овчаах ходит , Чубайс наверное .Валерий АнтохинЮрий ты правду боишься Пронько правду матку рубитЕвгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковДавай давай говноед вонючий , быстрее сдохнешьЕвгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай Зайчиковсмотри своим говном не подавись , придурок надоелНиколай ЗайчиковКстати полудурок , ты уже не только под своим ником уже срешь но и кремлеботом Путина уже осел назвался . Как не маскируйся , по придурка видно все равно .Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Александр ДементьевА почему предлагают переводить только 11% ? А остальные пусть пенсионные фонды продолжают разворовывать?. По моему самый лучший выход - это разогнать к едреней фене все пенсионные фонды и заставить эти дармоедов и воров работать (можно вместо мигрантов), а 22% целиком добавлять к зарплате. Пусть каждый работяга, желающий накопить, откроет в банке депозит и кладёт туда любое количество денег. Выгода прямая. Во первых никто не стырит. Во вторых при крайней необходимости можно снять нужную сумму в любой момент. В третьих в случае смерти деньги получат родственники, а не разные пенсионные махинаторы.Комментировать
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