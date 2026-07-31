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«Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов»… РПЛ перекраивает календарь

«Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов»… РПЛ перекраивает календарь

Российская премьер-лига внесла изменения в календарь матчей третьего тура Альфа-Банк РПЛ. Изменена очерёдность проведения матчей между клубами «Ростов» и ЦСКА в связи с повреждением инфраструктуры стадиона «Ростов Арена», вызванным стихийным бедствием.

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