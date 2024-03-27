Banishers: Ghosts of New Eden получила первую скидку в Steam Banishers: Ghosts of New Eden – новая игра зн...

Banishers: Ghosts of New Eden получила первую скидку в SteamBanishers: Ghosts of New Eden – новая игра знаменитой студии DON’T NOD, известной своими хитами Remember Me и Vampyr, впервые с момента релиза получила скидку – 20%.
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