Синхротрон «Сила» с ускорителем на 6 ГэВ планируют построить к 2033 году Российские учёные завершили основной этап разработки технологий для синхротрона «Сила» и изготовили первый фрагмент его накопительного кольца длиной около 10 м.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым