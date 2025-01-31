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Парламентская газета

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Что знал об украинском национализме Михаил Булгаков

Что знал об украинском национализме Михаил Булгаков

Филологам прекрасно известно: настоящий русский писатель подобен древним пророкам. Он видит лучше и дальше, чем обычные люди.

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Комментарии
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Андрей Зарубкин
Малороссийский диалект русского языка времен Богдана Хмельницкого прекрасно поймёт современный русский человек. Нынешний украинский новояз придумали русофобы из Австро-Венгрии и Польши для отрыва жителей Украины от русского мира. Они взяли один из 4-х диалектов Галиции и заменили в нем все русские слова на польские и немецкие. Псевдоисторик Грушевский, написавший &quot;Историю Украины&quot; на австрийский грант, кроме всего прочего издавал газету, в каждом номере которой он приводил ДЕСЯТКИ придуманных им украинизированных слов. Нынешним украинским филологам не дают покоя &quot;лавры&quot; Грушевского и они до сих пор придумывают украинизированные медицинские, научные и другие специализированные термины. В результате получили корявый украинский новояз.
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3 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Качественное образование можно получить только на нескольких мировых языках. Местечковые языки (украинский, польский, латышский, белорусский,..) в их число не входят.
Ответить
3 час.
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