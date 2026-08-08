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Суть Событий

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США попросили Россию освободить осужденного бывшего морпеха, не принявшего в колонии наших правил и норм

США попросили Россию освободить осужденного бывшего морпеха, не принявшего в колонии наших правил и норм

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая прошла 23 июля, подписал вопрос об освобождении бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана, который с 2022 года находится в российской тюрьме.

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