Как Трамп и политика влияют на продажи электромобилей

AutoPacific провела исследование о влиянии политики на интерес общества к электромобилям. Разбираемся, как политика администрации Белого дома сказывается на продажах электрокаров и на отношении общества к ним.
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