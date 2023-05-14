Глава пресс-службы группы ВС Российской Федерации «Восток» Александр Гордеев указал на тот факт, что артиллерийские отряды провели операцию по уничтожению мест размещения подразделений Вооружённых сил киевского режима на территории Запорожья.
Глава пресс-службы группы ВС Российской Федерации «Восток» Александр Гордеев указал на тот факт, что артиллерийские отряды провели операцию по уничтожению мест размещения подразделений Вооружённых сил киевского режима на территории Запорожья.
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