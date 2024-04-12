«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца»: Станьте донором крови

С 11 апреля в российских кинотеатрах — бесшабашный канадский фильм «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца», симпатичное кино, которое полностью соответствует своему названию и в прошлом году стало настоящим фестивальным хитом: сначала его показывали в Венеции и в Торонто, а потом и по всему миру.