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«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца»: Станьте донором крови

«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца»: Станьте донором крови

С 11 апреля в российских кинотеатрах — бесшабашный канадский фильм «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца», симпатичное кино, которое полностью соответствует своему названию и в прошлом году стало настоящим фестивальным хитом: сначала его показывали в Венеции и в Торонто, а потом и по всему миру.

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