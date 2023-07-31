Директор по доходам 3ICE о формате 3х3: «Это лучшее, что есть в хоккее. Летом к нам присоединяются именитые хоккеисты со всего мира»

«3х3 – лучшее, что есть в хоккее. В нем сочетаются скорость, мастерство и креативность. В этом году, во втором розыгрыше 3ICE, команд стало больше: вместо шести – восемь.
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