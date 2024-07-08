Сотни владивостокцев остались без света

Во Владивостоке продолжаются массовые отключения электроэнергии, сообщает PRIMPRESS. Без света из-за аварийного отключения остается часть жилых домов и социально значимых объектов, расположенных по улицам.
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