Дин Джуньху побеждает Зака Сурети и выходит в 1/8 финала на Чемпионате мира по снукеру

38-летний Дин Джуньху нанес поражение Заку Сурети и забронировал себе место в 1/8 финала на Чемпионате мира по снукеру, сообщает WST Дин Джуньху одержал победу в 1/16 финала впервые за пять лет (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции турнира Дин Джуньху впервые за последние пять лет пробился в 1/8 финала на Чемпионате мира по снукеру.