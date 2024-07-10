НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

Карл III поздравил Англию с выходом в финал Евро: «Позволю себе призвать вас победить без чудо-голов на последней минуте и серии пенальти – давление и пульс у всей страны сильно смягчатся!»

Карл III поздравил Англию с выходом в финал Евро: «Позволю себе призвать вас победить без чудо-голов на последней минуте и серии пенальти – давление и пульс у всей страны сильно смягчатся!»

Команда Гарета Саутгейта обыграла сборную Нидерландов в 1/2 финале турнира (2:1).  «Мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и передаем вам самые теплые поздравления с выходом в финал чемпионата Европы, а также наилучшие пожелания на воскресный матч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх