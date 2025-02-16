Юлия Снигирь удручена намеком Юры Борисова, что стара для роли Маргариты: «Это было очень неприятно»

Юра Борисов мог сыграть главную роль в фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Актер проходил пробы вместе с Юлией Снигирь, получившей роль главной героини.
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