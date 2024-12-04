Иркутянина осудили за хакерские атаки на госучреждения

В Иркутске 34-летний мужчина осужден за преступления в сфере компьютерной информации. Он признан виновным в 11 эпизодах покушения на неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру и 3 эпизодах использования вредоносных компьютерных программ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.