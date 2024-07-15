Во Владивостоке вскрылась мошенническая схема внутри компании сотовой связи

Во Владивостоке сотрудник оператора сотовой связи задержан по подозрению в неправомерных действиях. Предположительно, он воровал и использовал информацию клиентов для заработка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.