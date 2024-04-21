Разработчики Broken Ranks рассказали о “легендах”, улучшенных версиях эпического оружияПольский инди-разработчик Whitemoon Games поделился подробностями о новом эпическом оружии в MMORPG Broken Ranks, которое можно будет улучшить до легенды.
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