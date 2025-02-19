Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

Зеленский обманул Трампа: "Потенциал" украинских месторождений поставили под сомнение. Что получит США в случае согласия?

Зеленский обманул Трампа: "Потенциал" украинских месторождений поставили под сомнение. Что получит США в случае согласия?

Западные СМИ поставили под сомнение "потенциал" украинских месторождений, отметив, что нелегитимный президент страны Владимир Зеленский просто обманул американского лидера Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх