Делегация «Бессмертного полка России» почтила память защитников Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января, ФедералПресс. Делегация общероссийского движения «Бессмертный полк России» приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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