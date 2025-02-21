Комбинированные УПРАЖНЕНИЯ, которые БЫСТРО приведут вас в форму

Комплексные упражнения — такие, как приседания — за один раз прорабатывают сразу несколько мышечных групп: ягодицы, мышцы задней поверхности бедра, квадрицепсы и даже мышцы спины и пресса (мышцы кора) Комбинированные упражнения — что это значит? Обычно сравнивают комплексные упражнения с изолированными.