Сборная Израиля будет проводить домашние матчи в Латвии

Сборная Израиля по соображениям безопасности проведет ближайшие домашние матчи в Риге, Латвия. Израилю предстоят два матча против Украины в предстоящем «окне» квалификации Евробаскета-2025, первый из которых запланирован на 22 ноября, а второй – на 25 ноября.