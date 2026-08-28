Азербайджанцу ФСБ закрыла въезд в Россию на 100 лет: распространял идею превосходства закавказцев над россиянами

Опасно путать гостеприимство со вседозволенностью. В Пензенской области очередной мигрант-азербайджанец решил, что он принадлежит к высшей расе, и начал активно продвигать идеи притеснения коренного населения.
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Интересно было бы почитать как этот баран объясняет, почему его высшая нация толпами бегут к "неспособным создавать и созидать, низшим" по сравнению с его стадами мигрирующими вместе с выводком и роднёй, хотя тут писал один, как его "великая" средневековым феодальным укладом страна, развивается после обретения независимости, при этом эта сука живёт в России)) Но это другое, не требующего объяснения, где хочу там и живу, а ведь человек не поедет туда где хуже чем в его стране)) Да и как можно ехать туда где тебя не ждут и готовы гнать палками? Люди без чести и совести, он об этом конечно не напишет.
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Опять мы добрые, вместо того чтобы удавить мы его только выслали???
В девяностые к нам на Север начали приезжать кавказцы. Азерботы сразу захватили рынки. Меня упрекали в том, что меня они греют. Я запретил им торговать на рынке, тогда они наняли наших женщин, они стояли за прибавками а эти носороги стояли кучками в стороне и гыркали о чем то на своем языке.
Странно. А где же ст.282, посидеть на дорожку?
Может быть 100 лет это много, хватило бы и 75 лет запрета, но чтобы не было так, суровость закона смягчается его не обязательностью. Исключить вариант, когда он на родине сменит фамилию, под новой фамилией въедет в Россию, для продолжения своей деятельности. То есть обязательно взять с него биометрию и отпечатки пальцев.
Депортировали одного носорога, а миллионы таких же тварей остались в России. Вот когда их попрут отсюда массово, будет чему порадоваться. Если узбеки и таджики еще где-то худо бедно работают, то зверьки только на рынках ошиваются, овощами и фруктами торгуют. Причем, зачастую не сами, а находят русских дур, которые горбатятся на них за копейки. Кто-нибудь видел азера на стройке, или с метлой? Вряд ли. Вот и возомнили себя высшей расой, хотя на самом деле просто грязные, вонючие, злобные и мстительные ублюдки, самая мерзкая нация из всех бывших "братских" народов.
У этого дяденьки диплом Оксфорда или Сорбонны?