🌬 30 апреля в Крыму ожидается сильный ветер «30 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с», — сообщили в ГУ МЧС по РК.
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🌬 30 апреля в Крыму ожидается сильный ветер «30 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с», — сообщили в ГУ МЧС по РК.