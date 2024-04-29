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test mazurok

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🌬 30 апреля в Крыму ожидается сильный ветер «30 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с», — сообщили в ГУ МЧС по РК.

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