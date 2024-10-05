Исследование: большинство тропических гроз радиоактивны

В 90-х годах искусственные спутники НАСА, предназначенные для обнаружения высокоэнергетических частиц от сверхновых и других астрономических объектов, сделали неожиданное открытие — всплески гамма-излучения, происходящие прямо на Земле.
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