Росавиация возобновила расследование посадки самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле

Росавиация отменила свой отчет по результатам расследованиям авиационного инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который 12 сентября совершил вынужденную посадку в пшеничном поле под Новосибирском из-за нехватки топлива.
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