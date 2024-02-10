Все места для дрифта TMNT в Fortnite (Карта)

Скриншот от Pro Game Guides Во время события TMNT в Fortnite вы можете не только подобрать оружие Черепашек-ниндзя, чтобы сражаться, но и гораздо быстрее перемещаться по карте, используя дрифтборд без свода, выполненный в стиле Черепашек-ниндзя.