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Все места для дрифта TMNT в Fortnite (Карта)

Все места для дрифта TMNT в Fortnite (Карта)

Скриншот от Pro Game Guides Во время события TMNT в Fortnite вы можете не только подобрать оружие Черепашек-ниндзя, чтобы сражаться, но и гораздо быстрее перемещаться по карте, используя дрифтборд без свода, выполненный в стиле Черепашек-ниндзя.

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