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В Нижнетагильский пруд выпустили 16 тысяч мальков

В Нижнетагильский пруд выпустили 16 тысяч мальков

ЕВРАЗ НТМК выпустил в Нижнетагильский пруд более 16 тысяч мальков сазана. В церемонии приняли участие экологи компании, заместитель главы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, специалисты Главрыбвода и уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, ветераны городских предприятий.

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