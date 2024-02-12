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Комик Илья Соболев напугал звезд «Слова пацана» появлением в «Шоу Воли» Никиты Кологривого

Комик Илья Соболев напугал звезд «Слова пацана» появлением в «Шоу Воли» Никиты Кологривого

Комик Илья Соболев разыграл звезд «Слова пацана» в «Шоу Воли» Актеры Рузиль Минекаев, Слава Копейкин, и Ярослав Могильников не смогли скрыть эмоции, когда узнали, что к ним на сцене присоединится Никита Кологривый.

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