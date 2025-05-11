Песков назвал цели предложенных переговоров по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил, что предложенные переговоры с Украиной направлены на устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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