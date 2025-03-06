«Это истерика». В Госдуме РФ оценили заявление Макрона о России

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он назвал Россию угрозой для Европы, назвал истерикой депутат Госдумы РФ от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет, 6 марта сообщает РИА Новости.
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