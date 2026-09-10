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Татар-информ

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Ришат Тухватуллин: «Я не пессимист, но всегда стараюсь быть осторожным»

Ришат Тухватуллин: «Я не пессимист, но всегда стараюсь быть осторожным»

Второму сыну певца Ришата Тухватуллина Райану исполнился один месяц, и семья постепенно начала выезжать из дома вместе с малышом.

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