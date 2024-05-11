Как выбрать обувь для летней рыбалки

Обувь — важный элемент в любых условиях. В хороших ботинках вы в любой ситуации чувствуете себя спокойно и уверенно, а вот неудобная обувь даже во время сидения в офисе или за рулем может принести массу дискомфорта и даже настоящих страданий.
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