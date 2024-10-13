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Левандовски после 1:3 с Португалией: «Я не полузащитник – я должен ждать мяч возле штрафной, а не опускаться в оборону. Польше нужно работать над этим»

В матче 3-го тура Лиги наций поляки уступили со счетом 1:3. «Я не полузащитник, моя задача заключается не в том, чтобы опускаться в оборону и принимать мяч на своей половине поля.

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